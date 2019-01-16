В тульском поселке Октябрьский не поделили дорогу "Ситроен", "Ниссан" и "Ивеко"
Есть пострадавшие
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
15 января в п. Октябрьский столкнулись три автомобиля "Ситроен", "Ниссан" и "Ивеко". Сообщение о пожаре поступило на телефон службы спасения в 16:30.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавшие.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и единица техники.