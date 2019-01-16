2019-01-16T08:31:38+03:00
Происшествия

В тульском поселке Октябрьский не поделили дорогу "Ситроен", "Ниссан" и "Ивеко"

Есть пострадавшие
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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15 января в п. Октябрьский столкнулись три автомобиля "Ситроен", "Ниссан" и "Ивеко". Сообщение о пожаре поступило на телефон службы спасения в 16:30.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавшие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и единица техники.

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