В тульском поселке Октябрьский не поделили дорогу "Ситроен", "Ниссан" и "Ивеко"

СЕГОДНЯ 08:31 2019-01-16T08:31:38+03:00

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15 января в п. Октябрьский столкнулись три автомобиля "Ситроен", "Ниссан" и "Ивеко". Сообщение о пожаре поступило на телефон службы спасения в 16:30.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавшие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и единица техники.