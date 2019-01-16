В Туле на ул. Макаренко пожарные тушили горящий мусор
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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16 января в Туле на ул. Макаренко загорелся мусор. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:41.
На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет. По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Мусор сгорел. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники.