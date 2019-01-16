2019-01-16T08:29:21+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Макаренко пожарные тушили горящий мусор

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

16 января в Туле на ул. Макаренко загорелся мусор. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:41.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет. По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Мусор сгорел. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Секретарем тульского облизбиркома стала Жанна Исаченкова
42-летний туляк осужден за угрозу убийством
В тульских музеях можно приобрести абонементы
В ДТП с тремя авто в Туле пострадали два человека
Проводится контроль качества питьевой воды, подаваемой жителям Пролетарского округа Тулы после коммунальной аварии
Жительница Тульской области поймана на организации подпольного игорного бизнеса
Коммунальная авария в Пролетарском округе: прокуратура Тулы проводит проверку
В тульском поселке Октябрьский не поделили дорогу "Ситроен", "Ниссан" и "Ивеко"
Аварийно-восстановительные работы в Ясногорске завершены
В Пролетарском округе ведется расчистка территории вдоль железнодорожных путей
Вода поступит в дома жителей Пролетарского округа Тулы к 18:30 15 января
В ДТП с микроавтобусом на Новомосковском шоссе в Туле пострадал человек
В Ясногорское остались без воды более 1260 домов
16 человек тушили горящее здание на Новомосковском шоссе в Туле
В Ясногорске произошла коммунальная авария: нарушено водоснабжение