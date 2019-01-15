В Пролетарском округе ведется расчистка территории вдоль железнодорожных путей

СЕГОДНЯ 16:56 2019-01-15T16:56:47+03:00

Работы проводят на пересечении ул. Пролетарская набережная с ул. Марата

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Глава администрации города Евгений Авилов поручил навести санитарный порядок на въездных улицах города, к которым отнесены и железнодорожные пути.

В Пролетарском округе работы по уборке совместно со специалистами Московской железной дороги филиала ОАО «РЖД» выполнят на трех участках – от Демидовского моста до ул. Калинина, от ул. Калинина до стадиона «Металлург», вдоль железнодорожного моста до д. Морозовка.

Территории будут расчищены от мусора, незаконных строений, поросли, аварийных деревьев. Затем будет завезен грунт, высажена газонная трава. Также вдоль железнодорожного полотна установят ограждение безопасности. В работах задействована спецтехника – экскаватор, ломовоз, манипулятор, самосвал.

Одновременно с этим собственники зданий приведут фасады в порядок. Колористические образцы им выданы.

Жители были заранее предупреждены о расчистке территорий.