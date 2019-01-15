Вода поступит в дома жителей Пролетарского округа Тулы к 18:30 15 января
Ликвидация коммунальной аварии в Пролетарском округе Тулы завершена
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После завершения работ по ликвидации аварии на Медвенско-Осетровском водозаборе в Туле проводится промывка и заполнение системы водой.
Возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. Ориентировочно вода нормативного качества поступит к потребителям к 18:30.
Напомним, порыв водовода диаметром 900 мм в Туле произошел вечером 14 января.