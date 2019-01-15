16 человек тушили горящее здание на Новомосковском шоссе в Туле
Причина пожара в Туле устанавливается
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15 января 2019 года, в 09:30 на Новомосковском шоссе в Туле произошло возгорание. нежилого здания.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-19, ПСЧ-11, ПСЧ-4 и ПСЧ-1.
Пламя удалось погасить за 23 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия здание выгорело внутри.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.