16 человек тушили горящее здание на Новомосковском шоссе в Туле

СЕГОДНЯ 15:11 2019-01-15T15:11:56+03:00

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15 января 2019 года, в 09:30 на Новомосковском шоссе в Туле произошло возгорание. нежилого здания.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-19, ПСЧ-11, ПСЧ-4 и ПСЧ-1.

Пламя удалось погасить за 23 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия здание выгорело внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.