На лыжной базе «Спартак» открыли пункт бесплатного проката лыжного инвентаря

СЕГОДНЯ 14:52 2019-01-15T14:52:58+03:00

В прокате есть 200 пар лыж с ботинками до 46 размера

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В 2018 году проведена большая работа по восстановлению лыжной базы «Спартак» в Туле..

Были снесены аварийные здания и постройки, произведен монтаж административного здания лыжной базы, разработана картография маршрута трассы, по которому все желающие смогут совершать лыжные, пешие, беговые, велосипедные прогулки, а также заниматься северной (скандинавской) ходьбой и спортивным ориентированием.

В настоящее время функционирует четыре трассы с искусственным рельефом протяженностью 1, 2, 3 и 5 км.

Еженедельно трассу прокатывают «Бураном». Специалисты планируют базу развивать и дальше. Так, предполагается оборудовать парковочное пространство, сделать освещение.

С 3 января 2019 года для жителей города организован прокат лыжного инвентаря. В прокате есть 200 пар лыж с ботинками до 46 размера. Время работы: с 9:00 до 17:00, ежедневно.

Чтобы взять инвентарь, необходимо оставить в залог 1500 рублей или документ, удостоверяющий личность (права, паспорт). С момента открытия прокатом уже воспользовались около тысячи человек.