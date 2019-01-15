2019-01-15T14:43:23+03:00
Общество

Театральная школа Олега Табакова проведет отборочные туры в Туле

В приемной комиссии – известные артисты театра и кино
Виктория ЯКУШИНА
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В Туле состоятся первые отборочные туры в «Табакерку». Они пройдут для выпускников 9-х классов 2 и 3 февраля 2019 года.

В приемной комиссии – известные артисты театра и кино Владимир Машков, Сергей Беляев, Виталий Егоров, Яна Сексте, Иван Шибанов, Сергей Угрюмов.

C 21 по 28 января 2019 года пройдет сбор заявок на участие. Документы можно подать в приемную комиссию по адресу: Тула, пр. Ленина, 36 (Тульский областной колледж культуры и искусства), к. 36. А также по электронной почте tabakerka@tularegion.ru с пометкой «ФИО абитуриента, Школа Олега Табакова».

Для подачи заявки необходимы:

- копия паспорта гражданина РФ,

- цветная фотография 10х15,

- справка из общеобразовательной школы об обучении в 9-м классе,

- анкета-заявка и согласие на обработку данных (заполняются на месте).

График работы приемной комиссии:

ежедневно с 8.30 до 17.30.

Справки по телефонам:

8 (4872) 36-27-91,

8(4872) 24-53-85.

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