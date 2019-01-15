Театральная школа Олега Табакова проведет отборочные туры в Туле
В Туле состоятся первые отборочные туры в «Табакерку». Они пройдут для выпускников 9-х классов 2 и 3 февраля 2019 года.
В приемной комиссии – известные артисты театра и кино Владимир Машков, Сергей Беляев, Виталий Егоров, Яна Сексте, Иван Шибанов, Сергей Угрюмов.
C 21 по 28 января 2019 года пройдет сбор заявок на участие. Документы можно подать в приемную комиссию по адресу: Тула, пр. Ленина, 36 (Тульский областной колледж культуры и искусства), к. 36. А также по электронной почте tabakerka@tularegion.ru с пометкой «ФИО абитуриента, Школа Олега Табакова».
Для подачи заявки необходимы:
- копия паспорта гражданина РФ,
- цветная фотография 10х15,
- справка из общеобразовательной школы об обучении в 9-м классе,
- анкета-заявка и согласие на обработку данных (заполняются на месте).
График работы приемной комиссии:
ежедневно с 8.30 до 17.30.
Справки по телефонам:
8 (4872) 36-27-91,
8(4872) 24-53-85.