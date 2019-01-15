16 января передвижная приемная продолжит работу на территории Центрального округа

СЕГОДНЯ 13:30 2019-01-15T13:30:37+03:00

Все вопросы будут обработаны и переданы для исполнения

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Обращения туляков будут приниматься с 10:00 по адресу: Центральный округ, территория «Ильинское», п. Петелино, ул. Полевая, д. 2.

С июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.