16 января передвижная приемная продолжит работу на территории Центрального округа
Все вопросы будут обработаны и переданы для исполнения
Изменить размер текста:
Обращения туляков будут приниматься с 10:00 по адресу: Центральный округ, территория «Ильинское», п. Петелино, ул. Полевая, д. 2.
С июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.