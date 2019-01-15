Двое жителей Тульской области стали жертвами телефонных мошенников
Два случая телефонного мошенничества были зарегистрированы полицейскими в Тульской области за минувшие сутки.
Под предлогом случайной блокировки карт и необходимости их обратной разблокировки злоумышленники позвонили двум жителям региона и в беседах убедили их сообщить все сведения о карточках. Спустя некоторое время граждане обнаружили списание денег.
Жертвами преступлений стали 62-летний житель Донского, которому нанесён ущерб в размере 25 000 рублей, и 57-летняя жительница Узловой, с карты которой списано 18 700 рублей.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личности и местонахождения злоумышленников.
Стражи порядка просят граждан о бдительности и напоминают о недопустимости сообщения реквизитов своих банковских карт любым лицам, даже если они представляются сотрудниками банков.