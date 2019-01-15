Двое жителей Тульской области стали жертвами телефонных мошенников

СЕГОДНЯ 13:08 2019-01-15T13:08:21+03:00

Стражи порядка в очередной раз просят граждан о бдительности!

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Два случая телефонного мошенничества были зарегистрированы полицейскими в Тульской области за минувшие сутки.

Под предлогом случайной блокировки карт и необходимости их обратной разблокировки злоумышленники позвонили двум жителям региона и в беседах убедили их сообщить все сведения о карточках. Спустя некоторое время граждане обнаружили списание денег.

Жертвами преступлений стали 62-летний житель Донского, которому нанесён ущерб в размере 25 000 рублей, и 57-летняя жительница Узловой, с карты которой списано 18 700 рублей.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личности и местонахождения злоумышленников.

Стражи порядка просят граждан о бдительности и напоминают о недопустимости сообщения реквизитов своих банковских карт любым лицам, даже если они представляются сотрудниками банков.