2019-01-15T13:00:51+03:00
Происшествия

В Туле цыганку задержали за распространение метадона

В отделе полиции «Скуратовский» возбуждено уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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В Скуратовском микрорайоне Тулы полицейские задержали представительницу цыганского этноса, подозреваемую в наркопреступлениях.

Как выяснилось, сотрудники отдела полиции обратили внимание на цыганку, когда она шла по улице. Женщины была знакома стражам порядка, так как она несколько раз привлекалась к уголовной ответственность за хранение и сбыт наркотиков.

Увидев полицейских, дама стала вести себя нервно, поэтому сотрудники остановили женщину для проверки.

В присутствии понятых у нее нашли список адресов, похожий на перечисление мест осуществления «закладок» с наркотиками. Так и оказалось.

Предварительно, женщина за один день с помощью тайников сбыла не менее восьми свертков с метадоном.

В отделе полиции «Скуратовский» возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

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