В Туле цыганку задержали за распространение метадона
В Скуратовском микрорайоне Тулы полицейские задержали представительницу цыганского этноса, подозреваемую в наркопреступлениях.
Как выяснилось, сотрудники отдела полиции обратили внимание на цыганку, когда она шла по улице. Женщины была знакома стражам порядка, так как она несколько раз привлекалась к уголовной ответственность за хранение и сбыт наркотиков.
Увидев полицейских, дама стала вести себя нервно, поэтому сотрудники остановили женщину для проверки.
В присутствии понятых у нее нашли список адресов, похожий на перечисление мест осуществления «закладок» с наркотиками. Так и оказалось.
Предварительно, женщина за один день с помощью тайников сбыла не менее восьми свертков с метадоном.
В отделе полиции «Скуратовский» возбуждено уголовное дело.
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области