Жительница Тульской области попалась на краже банковской карты в кафе
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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Полицией в городе Кимовске Тульской области была поймана подозреваемая в краже.
Как выяснилось, злоумышленница в городском кафе воспользовалась невнимательностью посетительницы - 32-летней женщины. Та оставила без присмотра свою куртку, и подозреваемая смогла вытащить из ее кармана банковскую карточку.
Позднее она потратила с карты 34 тысячи рублей.
Полицейские выяснили личность злоумышленницы и ее местонахождение. 31-летняя местная жительница призналась в содеянном. В межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» возбуждено и расследуется уголовное дело.