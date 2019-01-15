Жительница Тульской области попалась на краже банковской карты в кафе

СЕГОДНЯ 12:51 2019-01-15T12:51:11+03:00

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Полицией в городе Кимовске Тульской области была поймана подозреваемая в краже.

Как выяснилось, злоумышленница в городском кафе воспользовалась невнимательностью посетительницы - 32-летней женщины. Та оставила без присмотра свою куртку, и подозреваемая смогла вытащить из ее кармана банковскую карточку.

Позднее она потратила с карты 34 тысячи рублей.

Полицейские выяснили личность злоумышленницы и ее местонахождение. 31-летняя местная жительница призналась в содеянном. В межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» возбуждено и расследуется уголовное дело.