16 и 17 января в Советском округе будет ограничено движение и остановка

СЕГОДНЯ 12:42 2019-01-15T12:42:33+03:00

Будут проводиться работы по вывозу снега

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В связи с проведением работ по уборке снега в Туле будет запрещена остановка транспорта, а также движение всех видов транспорта:

· 16 января по ул. Братьев Жабровых на участке от ул. Фрунзе до ул. Лейтейзена по обеим сторонам,

· 17 января по ул. Вересаева на участке от ул. Революции до ул. К. Цеткин по обеим сторонам.

Ограничения будут действовать с 9:00 до 17:00.