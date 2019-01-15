2019-01-15T12:42:33+03:00
Общество

16 и 17 января в Советском округе будет ограничено движение и остановка

Будут проводиться работы по вывозу снега
Виктория ЯКУШИНА
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В связи с проведением работ по уборке снега в Туле будет запрещена остановка транспорта, а также движение всех видов транспорта:

· 16 января по ул. Братьев Жабровых на участке от ул. Фрунзе до ул. Лейтейзена по обеим сторонам,

· 17 января по ул. Вересаева на участке от ул. Революции до ул. К. Цеткин по обеим сторонам.

Ограничения будут действовать с 9:00 до 17:00.

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