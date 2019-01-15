В Туле пройдут соревнования по горнолыжному спорту для любого уровня подготовки

СЕГОДНЯ 12:03 2019-01-15T12:04:33+03:00

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Федерация горнолыжного спорта в Тульской области приглашает на соревнования по горнолыжному спорту — 2019. Поучаствовать могут все желающие, вне зависимости от возраста и уровня подготовки! Всех спортсменов ждут призы!!

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Возрастные категории по всем стартам, кроме «Мама, папа, я- горнолыжная семья»:

- 2011 и младше

- 2009-2010

- 2007-2008

- 2006-2005

- 2004-2003

- 2002 и старше

Открыта предварительная регистрация на «День Снега» в Некрасово 20 января 2019 года. Параллельный слалом.

Время начала соревнований уточняется за два дня. Подробности, изменения, результаты, протоколы, вопросы можно найти на страничке «Федерации по горнолыжному спорту» вКонтакте.

Предварительно, в 9:00 стартует регистрация на месте и выдача стартовых номеров, в 10-00 старты. Если очень холодно и оборудование не работает, то график сдвигается на час или полтора. Соревнования проводятся в любую погоду!