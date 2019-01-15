На Медвенско-Осетровском водозаборе продолжаются газосварочные работы

СЕГОДНЯ 11:58 2019-01-15T12:01:12+03:00

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После газосварочных работ на месте порыва на Медвенско-Осетровском водозаборе будет произведен монтаж поврежденного участка.

Для жителей Пролетарского округа Тулы организован подвоз воды по следующим адресам:

• - ул. Пролетарская, 22-а, рядом с ТЦ «Рио»;

• - ул. Ложевая, 125-а, рядом с ТЦ «Пролетарский»;

• - ул. Бондаренко, 23;

• - ул. Металлургов, 22, ДК «Металлургов»;

• - ул. Кутузова, 13, ТЦ «Кировский».

Начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков проконтролировал на каждом из пунктов, как осуществляется раздача воды, пообщался с жителями, посетил социальные учреждения.

Напомним, коммунальная авария в Туле произошла 14 января, в 21:30.

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