На Медвенско-Осетровском водозаборе продолжаются газосварочные работы
После газосварочных работ на месте порыва на Медвенско-Осетровском водозаборе будет произведен монтаж поврежденного участка.
Для жителей Пролетарского округа Тулы организован подвоз воды по следующим адресам:
• - ул. Пролетарская, 22-а, рядом с ТЦ «Рио»;
• - ул. Ложевая, 125-а, рядом с ТЦ «Пролетарский»;
• - ул. Бондаренко, 23;
• - ул. Металлургов, 22, ДК «Металлургов»;
• - ул. Кутузова, 13, ТЦ «Кировский».
Начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков проконтролировал на каждом из пунктов, как осуществляется раздача воды, пообщался с жителями, посетил социальные учреждения.
Напомним, коммунальная авария в Туле произошла 14 января, в 21:30.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«И не туды, и не сюды»: Когда в Туле будут менять старые водоводы
Проблема порывов на городском трубопроводе снова актуальна (подробнее)