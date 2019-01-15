Уборка снега в Туле проводится в круглосуточном режиме

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-15T10:50:56+03:00

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Сегодня днем, 15 января 2019 года, в работах по уборке снега на улицах Тулы задействованы 136 рабочих и 102 единицы техники.

На вывозе снега с ул. Октябрьской, площади Ленина, ул. Рязанской, Восточного обхода, ул. Ложевой, ул. Союзной, площади перед Городским концертным залом, площади Победы, ул. Демидовская Плотина задействованы семь бригад.

Уборка снега в ночное время проводилась на ул. Гоголевской (от Ф. Энгельса до пр. Ленина обе стороны, от пр. Ленина до ул. Тимирязева одна сторона), ул. Лейтейзена (от ул. Мосина до Красноармейского пр. и обратно до ул. Коминтерна), ул. М. Расковой, ул. Металлургов, ул. Некрасова (по обеим сторонам), ул. Пузакова (от ул. Демидовской до ул. Октябрьской), ул. М. Горького (от ул. Демидовской до ул. Октябрьской), ул. Арсенальной (от ул. Демидовской до ул. Октябрьской), пр. Ленина (от Л. Толстого до ул. Жаворонкова), ул. Фр. Энгельса (от ул. Советской до ул. Жаворонкова нечетная сторона), ул. Кутузова (от ул. Кирова до ул. Вильямса одна сторона), ост. Фр. Энгельса, Красноармейский проспект, ул. Чмутова (от Павшинского моста до ул. Тихмянова). Были задействованы 11 бригад, в состав которых вошли 110 единиц техники.