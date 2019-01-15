2019-01-15T10:48:33+03:00
Происшествия

Под Тулой "Форд" протаранил столб: погиб молодой человек

Он скончался на месте происшествия до приезда "скорой"
Виктория ЯКУШИНА
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14 января 2019 года, в 18:00 на 3-ем километре автодороги «Богородицк – Товарковский – Куркино» Богородицкого района Тульской области произошло ДТП.

24-летний молодой человек на автомобиле «Ford Focus», по предварительной информации, врезался в опору линии электропередачи.

В результате ДТП в Тульской области водитель автомобиля «Ford» скончался на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи.

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