Коммунальная авария в Пролетарском округе Тулы: вода из котлована полностью откачена

СЕГОДНЯ 08:17 2019-01-15T08:17:02+03:00

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Вечером 14 января более 300 домов различной этажности остались без воды. На Медвенско-Осетровском водозаборе произошел порыв трубы диаметром 900 мм. На месте аварии работают бригады АО «Тулагорводоканал», ведутся аварийно-восстановительные работы.

По состоянию на 06:00 вода из котлована полностью откачена, производятся работы по демонтажу поврежденного участка водовода.

Ориентировочное время завершения работ - 10.00 15 января 2019 года.

С 06.30 МЧС России и администрация г. Тулы раздают питьевую и техническую воду по адресам:

- ул. Пролетарская, д. 22а ТЦ «РИО»;

- ул. Ложевая, д. 125 а ТЦ «Пролетарский»;

- ул. Бондаренко, д. 23;

- ул. Металлургов, д. 22 ДК «Металлургов»;

- ул. Кутузова, д. 13 ТК «Кировский».