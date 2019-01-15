Коммунальная авария в Пролетарском округе Тулы: вода из котлована полностью откачена
Вечером 14 января более 300 домов различной этажности остались без воды. На Медвенско-Осетровском водозаборе произошел порыв трубы диаметром 900 мм. На месте аварии работают бригады АО «Тулагорводоканал», ведутся аварийно-восстановительные работы.
По состоянию на 06:00 вода из котлована полностью откачена, производятся работы по демонтажу поврежденного участка водовода.
Ориентировочное время завершения работ - 10.00 15 января 2019 года.
С 06.30 МЧС России и администрация г. Тулы раздают питьевую и техническую воду по адресам:
- ул. Пролетарская, д. 22а ТЦ «РИО»;
- ул. Ложевая, д. 125 а ТЦ «Пролетарский»;
- ул. Бондаренко, д. 23;
- ул. Металлургов, д. 22 ДК «Металлургов»;
- ул. Кутузова, д. 13 ТК «Кировский».