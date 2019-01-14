При пожаре в доме в деревне Бредихино пострадал человек
Причина пожара в Тульской области устанавливается
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13 января 2019 года, в 08:23 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, Киреевский район, д. Бредихино.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-68 и один расчет ПСЧ-49.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.