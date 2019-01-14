При пожаре в доме в деревне Бредихино пострадал человек

СЕГОДНЯ 16:51 2019-01-14T16:51:53+03:00

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13 января 2019 года, в 08:23 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, Киреевский район, д. Бредихино.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-68 и один расчет ПСЧ-49.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.