2019-01-14T16:46:41+03:00
Происшествия

Жителю Богородицка увеличили наказание за убийство собственного сына

Наказание усилили по результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора
Виктория ЯКУШИНА
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Приговором суда 59-летний житель города Богородицка осужден за убийство.

Как сообщили в прокуратуре региона, 26 августа 2018 года, мужчина выпивал на кухне со своим 29-летним сыном. В ходе пьянки между ними возник конфликт. Отец четыре раза ударил сына лезвием ножа в область груди. От полученных повреждений мужчина умер на месте.

Суд назначил жителю Тульской области наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда приговор Богородицкого районного суда в отношении мужчины был изменен.

Осужденному усилили наказание до 9,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

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