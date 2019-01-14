Жителю Богородицка увеличили наказание за убийство собственного сына

СЕГОДНЯ 16:46 2019-01-14T16:46:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Приговором суда 59-летний житель города Богородицка осужден за убийство.

Как сообщили в прокуратуре региона, 26 августа 2018 года, мужчина выпивал на кухне со своим 29-летним сыном. В ходе пьянки между ними возник конфликт. Отец четыре раза ударил сына лезвием ножа в область груди. От полученных повреждений мужчина умер на месте.

Суд назначил жителю Тульской области наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда приговор Богородицкого районного суда в отношении мужчины был изменен.

Осужденному усилили наказание до 9,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда уже вступил в законную силу.