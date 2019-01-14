На улице Новомосковская ГО Туле загорелся мусор

СЕГОДНЯ 16:32 2019-01-14T16:32:47+03:00

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14 января 2019 года, в 13:54 в службу спасения сообщили о возгорании мусора на открытой территории по улице Новомосковская ГО Тула.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-1.

Пламя удалось погасить за 5 минут.

Пострадавших нет. В результате происшествия мусор сгорел.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.