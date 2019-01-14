2019-01-14T16:01:19+03:00
Общество

Какие УК Тулы не убирают сосульки и снег с крыш

Крыши тульских многоэтажек продолжают проверять на наличие снега и сосулек
Виктория ЯКУШИНА
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В соответствии с Правилами благоустройства города Тулы очистку от снега крыш или удаление сосулек собственники зданий, строений, сооружений либо уполномоченные собственниками лица обязаны производить ежедневно.

На период времени с момента обнаружения сосулек и до их удаления необходимо незамедлительно принять меры, обеспечивающие безопасность людей, в том числе оградить зону возможного падения сосулек сигнальной оградительной лентой в целях исключения угрозы жизни и здоровью граждан.

По итогам рейдов за минувшую неделю обследовано 596 придомовых территорий МКД. Было выявлено 271 нарушение из них 249 нарушений – это неудовлетворительная уборка кровель от снега и наледи.

Среди нарушителей отмечены следующие управляющие компании: УК «Восход» – 50 нарушений, УК «Инженер ПроЦентр» – 31, УК «РЭМС» - 14, УК «Комфортсервис» – 13, УК «Согласие» – 12, УК «Альянс» – 11, УК «Жилцентр» – 11 нарушений и тд. По итогам проверок были выданы 232 требования из них 162 исполнено, 79 на контроле, не исполнено восемь. Это УК «Восход», «ОМД», «УЖКХ -2», «Чистый город», «Стройуслугасервис». Информация по этим управляющим компаниям направлена в прокуратуру города Тулы.

Также были обследованы 53 хозяйствующих субъекта. Выявлены три нарушения. Выдано одно требование, оно исполнено. Направлено два запроса в Росреестр для установления собственников.

Управлением по административно-техническому надзору активно принимались и закрывались обращения граждан через портал «Реши проблему» в части содержания придомовых территорий и наличию сосулек на крышах домов. С 9 по 11 января поступило свыше 350 обращений, все обращения закрыты в срок.

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