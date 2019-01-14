Ремонт дорог в Туле в 2019 году будет выполнен в рамках трех программ

СЕГОДНЯ 15:53 2019-01-14T15:53:23+03:00

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По программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Туле будет комплексно отремонтировано 15 дорог общего пользования площадью более 263 тысячи квадратных метров.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула» будут отремонтированы 28 участков автомобильных дорог асфальтобетоном общей площадью 101 544 квадратных метров.

Еще 10 объектов приведут в порядок в рамках программы «Народный бюджет-2019».