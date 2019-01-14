2019-01-14T16:49:11+03:00
Общество

Вышли «Непутевые заметки» из Тулы - Новогодней столицы России

[видео]
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Кадр из видеоКадр из видео
Изменить размер текста:

Дмитрий Крылов и команда проекта «Непутевые заметки» побывали в Туле - Новогодней столице России.

Они узнали, как в городе оружейников подготовились к новогодним праздникам: осмотрели Тульскую набережную и улицу Металлистов, посетили Музей самоваров и новое здание Тульского экзотариума, а также побывали в Тульском академическом театре драмы.

Что увидел Первый канал в нашем городе? Смотрите ниже.

Непуте вые заметки из Новогоднеи столицы России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При пожаре в доме в деревне Бредихино пострадал человек
Жителю Богородицка увеличили наказание за убийство собственного сына
На улице Новомосковская ГО Туле загорелся мусор
Какие УК Тулы не убирают сосульки и снег с крыш
16 января в Туле снова пройдет отключение светофоров
Ремонт дорог в Туле в 2019 году будет выполнен в рамках трех программ
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования до 30,5 млрд рублей по итогам 2018 года
В Туле в ночь на 15 января на ул. Лейтейзена будут вывозить снег
Бродячие собаки в поселках Южный и Угольный отловлены
Стая собак напала на школьниц в Новомосковске
Житель Липок избил знакомого и отнял у него кольцо
Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Тульской области
В Узловой неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся
В цеху по пошиву обуви и цеху по производству хлеба в Туле нашли мигрантов-нелегалов
В ночь с субботы на воскресенье правоохранители ловили нарушителей возле баров Тулы
В Туле с ресурсоснабжающими организациями еще раз обсудят алгоритм действий при аварийных ситуациях
За неделю в ДТП в Туле пострадали 14 человек
Под Тулой «Гранта» протаранила дерево: пострадали трое
В ДТП с "Матизом" и "Логаном" в Тульской области пострадала женщина и ребенок
Четыре молодые девушки на "Логане" слетели в кювет под Тулой
В Тульской области в контейнере сгорел мусор
14 января Губернский каток в Туле не работает
В Тульской области полыхала баня