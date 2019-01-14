Вышли «Непутевые заметки» из Тулы - Новогодней столицы России
[видео]
Кадр из видео
Изменить размер текста:
Дмитрий Крылов и команда проекта «Непутевые заметки» побывали в Туле - Новогодней столице России.
Они узнали, как в городе оружейников подготовились к новогодним праздникам: осмотрели Тульскую набережную и улицу Металлистов, посетили Музей самоваров и новое здание Тульского экзотариума, а также побывали в Тульском академическом театре драмы.
Что увидел Первый канал в нашем городе? Смотрите ниже.
Непуте вые заметки из Новогоднеи столицы России.