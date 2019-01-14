Вышли «Непутевые заметки» из Тулы - Новогодней столицы России

СЕГОДНЯ 14:26 2019-01-14T16:49:11+03:00

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Дмитрий Крылов и команда проекта «Непутевые заметки» побывали в Туле - Новогодней столице России.

Они узнали, как в городе оружейников подготовились к новогодним праздникам: осмотрели Тульскую набережную и улицу Металлистов, посетили Музей самоваров и новое здание Тульского экзотариума, а также побывали в Тульском академическом театре драмы.

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