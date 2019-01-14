2019-01-14T11:57:21+03:00
Общество

Бродячие собаки в поселках Южный и Угольный отловлены

При необходимости по указанным адресам пошлют дополнительную бригаду
Виктория ЯКУШИНА
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В ходе еженедельного городского совещания директор МУ «Городская служба единого заказчика» Алексей Федосеев сообщил о решении вопроса по жалобе на бродячих собак от жителей поселков Южный и Угольный.

- Данный вопрос уже решен, 10 особей отловлены. Эта информация уже доведена до заявителей. При необходимости по указанным адресам пошлют дополнительную бригаду, - сообщил Алексей Федосеев

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