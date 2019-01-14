Стая собак напала на школьниц в Новомосковске
Дети шли из школы, когда на них кинулась стая животных
Изменить размер текста:
В пятницу, 11 января 2019 года, на двух учениц из школы №9 напала стая из 15-ти собак. Об этом сообщает ИА ИА «Новомосковск Сегодня» со ссылкой на маму одной из девочек.
Дети шли из школы, когда на них от магазина «Точка» с лаем кинулась стая бездомных животных.
Псы облаяли школьниц, скалили на них зубы, но не покусали.
Городские власти обещали принять меры по отлову животных, сообщает источник.