Житель Липок избил знакомого и отнял у него кольцо
В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Киреевском районе сотрудники полиции поймали подозреваемого в грабеже.
Как выяснилось, 31-летний неработающий ранее судимый житель Липок, в ходе распития алкоголя со своим 38-летним знакомым, внезапно избил собутыльника и отобрал у него серебряное кольцо.
Полицейские выяснили местонахождение похитителя и доставили его для разбирательства.
Подозреваемый признался в содеянном. Похищенное у него изъяли.
В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело.