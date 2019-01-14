Житель Липок избил знакомого и отнял у него кольцо

СЕГОДНЯ 11:23 2019-01-14T11:23:40+03:00

В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело

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В Киреевском районе сотрудники полиции поймали подозреваемого в грабеже.

Как выяснилось, 31-летний неработающий ранее судимый житель Липок, в ходе распития алкоголя со своим 38-летним знакомым, внезапно избил собутыльника и отобрал у него серебряное кольцо.

Полицейские выяснили местонахождение похитителя и доставили его для разбирательства.

Подозреваемый признался в содеянном. Похищенное у него изъяли.

В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело.