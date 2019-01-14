Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Тульской области
Подробности произошедшего в Тульской области выясняются
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В городе Болохово Тульской области семья из четырех человек отравилась угарным газом. Родители и двое детей были госпитализированы.
Оперативно прибывшие на место газовщики, при обследовании квартиры самовольно установленную газовую колонку, в то время как в данном жилом доме предусмотрена только установка газовых плит.
Подробности произошедшего выясняются.