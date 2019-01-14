2019-01-14T11:12:04+03:00
Происшествия

Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Тульской области

Подробности произошедшего в Тульской области выясняются
Виктория ЯКУШИНА
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В городе Болохово Тульской области семья из четырех человек отравилась угарным газом. Родители и двое детей были госпитализированы.

Оперативно прибывшие на место газовщики, при обследовании квартиры самовольно установленную газовую колонку, в то время как в данном жилом доме предусмотрена только установка газовых плит.

Подробности произошедшего выясняются.

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