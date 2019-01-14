В Узловой неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся

СЕГОДНЯ 10:54 2019-01-14T10:54:32+03:00

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14 января 2019 года, примерно 7:20 в городе Узловая Тульской области произошло ДТП.

Водитель на темной иномарке совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу в районе административного здания водоканала на улице Гагарина, сообщает паблик "Узловая | Не Слухи".

Пешеход получил различные повреждения, водитель с места ДТП скрылся.

Очевидцев данного ДТП просят обратиться в ОГИБДД или ОМВД.

Телефоны:

6-60-46, 5-71-02.