В Узловой неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся
Очевидцев данного ДТП просят обратиться в полицию
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14 января 2019 года, примерно 7:20 в городе Узловая Тульской области произошло ДТП.
Водитель на темной иномарке совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу в районе административного здания водоканала на улице Гагарина, сообщает паблик "Узловая | Не Слухи".
Пешеход получил различные повреждения, водитель с места ДТП скрылся.
Очевидцев данного ДТП просят обратиться в ОГИБДД или ОМВД.
Телефоны:
6-60-46, 5-71-02.