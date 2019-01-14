В цеху по пошиву обуви и цеху по производству хлеба в Туле нашли мигрантов-нелегалов

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-14T10:50:05+03:00

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На территории Тулы сотрудники полиции провели рейд по пресечению фактов нелегальной миграции.

В результате проверки цеха по пошиву обуви и цеха по производству хлебобулочных изделий, расположенных в поселке Барсуки, полицейскими зафиксировано три нарушения законодательства.

Одно из них связано с нарушением иностранцем правил въезда либо режима пребывания в РФ, два – с незаконным осуществлением иностранным гражданином трудовой деятельности в стране.