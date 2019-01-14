В цеху по пошиву обуви и цеху по производству хлеба в Туле нашли мигрантов-нелегалов
Цеха расположены в поселке Барсуки
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На территории Тулы сотрудники полиции провели рейд по пресечению фактов нелегальной миграции.
В результате проверки цеха по пошиву обуви и цеха по производству хлебобулочных изделий, расположенных в поселке Барсуки, полицейскими зафиксировано три нарушения законодательства.
Одно из них связано с нарушением иностранцем правил въезда либо режима пребывания в РФ, два – с незаконным осуществлением иностранным гражданином трудовой деятельности в стране.