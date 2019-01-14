В ночь с субботы на воскресенье правоохранители ловили нарушителей возле баров Тулы
С 12 на 13 января 2019 года, в увеселительных заведениях Центрального округа Тулы прошел рейд полицейских совместно с сотрудниками Росгвардии по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений закона.
Вблизи одного из городских баров было зафиксировано 14 фактов. Четыре из них - мелкое хулиганство, 10 - распитие алкоголя в общественном месте.
Кроме того, полицейские поймали двух человек в состоянии наркотического опьянения, что подтвердилось результатами предварительного исследования, а также пресекли четыре правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.
Также в ходе рейдов проверялась законность продажи алкоголя в заведениях и его качество.