2019-01-14T10:42:25+03:00
Происшествия

В ночь с субботы на воскресенье правоохранители ловили нарушителей возле баров Тулы

Вблизи одного из городских баров было зафиксировано 14 нарушений закона
Виктория ЯКУШИНА
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С 12 на 13 января 2019 года, в увеселительных заведениях Центрального округа Тулы прошел рейд полицейских совместно с сотрудниками Росгвардии по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений закона.

Вблизи одного из городских баров было зафиксировано 14 фактов. Четыре из них - мелкое хулиганство, 10 - распитие алкоголя в общественном месте.

Кроме того, полицейские поймали двух человек в состоянии наркотического опьянения, что подтвердилось результатами предварительного исследования, а также пресекли четыре правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Также в ходе рейдов проверялась законность продажи алкоголя в заведениях и его качество.

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