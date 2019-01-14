В Туле с ресурсоснабжающими организациями еще раз обсудят алгоритм действий при аварийных ситуациях

СЕГОДНЯ 10:32 2019-01-14T10:33:10+03:00

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11 января 2019 года, в Туле произошел порыв на трубе теплоцентрали диаметром 200 мм, которая идет от ведомственной котельной предприятия «НПО «Сплав». В результате аварии под отключение от тепла попали шесть многоквартирных домов по ул. Щегловская засека.

Однако, по словам начальника МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николая Безрукова, об аварии сотрудники предприятия вовремя не сообщили в ЕДДС.

К ликвидации порыва подключились городские власти. Порыв теплотрассы был ликвидирован совместными усилиями специалистов предприятия «НПО «Сплав» и «Тулатеплосети». К 3:00 12 января порыв был устранен и тепло в дома начало поступать.

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов поручил заместителю главы администрации - начальнику управления по городскому хозяйству Роману Мурзину собрать совещание со всеми ресурсоснабжающими организациями, чтобы еще раз обсудить алгоритм действий в случае возникновения аварийных ситуаций. Евгений Авилов отметил недопустимость замалчивания подобных ситуаций. На совещание также будут приглашены представители прокуратуры.