За неделю в ДТП в Туле пострадали 14 человек

СЕГОДНЯ 10:28 2019-01-14T10:28:06+03:00

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В период с 9 января по 14 января в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 4526 сообщений от граждан. В городе произошло 18 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.

Га территории муниципального образования произошло 134 ДТП и 7 пожаров, пострадали 14 человек, погибших нет.

Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 46 раз. В результате оказана помощь 98 гражданам, спасено 2 человека.