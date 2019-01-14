За неделю в ДТП в Туле пострадали 14 человек
Погибших нет
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В период с 9 января по 14 января в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 4526 сообщений от граждан. В городе произошло 18 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.
Га территории муниципального образования произошло 134 ДТП и 7 пожаров, пострадали 14 человек, погибших нет.
Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 46 раз. В результате оказана помощь 98 гражданам, спасено 2 человека.