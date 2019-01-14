2019-01-14T10:26:01+03:00
Происшествия

Под Тулой «Гранта» протаранила дерево: пострадали трое

Одна из пострадавших была госпитализирована
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

13 января 2018 года, в 13:20 на 236-ом километре автодороги М-4 «Дон» Богородицкого района Тульской области произошло ДТП.

24-летняя девушка на автомобиле «Lada Granta», по предварительной информации, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, съехала в кювет и протаранила дерево.

В результате ДТП под Тулой пострадали три человека. Пассажир автомобиля «Lada» - 52-летняя женщина с различными телесными повреждениями была госпитализирована, а водителю и 28-летнему мужчине-пассажиру автомобиля «Lada» оказана медицинская помощь, после которой они были отпущены.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бродячие собаки в поселках Южный и Угольный отловлены
Стая собак напала на школьниц в Новомосковске
Житель Липок избил знакомого и отнял у него кольцо
Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Тульской области
В Узловой неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся
В цеху по пошиву обуви и цеху по производству хлеба в Туле нашли мигрантов-нелегалов
В ночь с субботы на воскресенье правоохранители ловили нарушителей возле баров Тулы
В Туле с ресурсоснабжающими организациями еще раз обсудят алгоритм действий при аварийных ситуациях
За неделю в ДТП в Туле пострадали 14 человек
В ДТП с "Матизом" и "Логаном" в Тульской области пострадала женщина и ребенок
Четыре молодые девушки на "Логане" слетели в кювет под Тулой
В Тульской области в контейнере сгорел мусор
14 января Губернский каток в Туле не работает
В Тульской области полыхала баня