Под Тулой «Гранта» протаранила дерево: пострадали трое

СЕГОДНЯ 10:26 2019-01-14T10:26:01+03:00

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13 января 2018 года, в 13:20 на 236-ом километре автодороги М-4 «Дон» Богородицкого района Тульской области произошло ДТП.

24-летняя девушка на автомобиле «Lada Granta», по предварительной информации, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, съехала в кювет и протаранила дерево.

В результате ДТП под Тулой пострадали три человека. Пассажир автомобиля «Lada» - 52-летняя женщина с различными телесными повреждениями была госпитализирована, а водителю и 28-летнему мужчине-пассажиру автомобиля «Lada» оказана медицинская помощь, после которой они были отпущены.