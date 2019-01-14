В ДТП с "Матизом" и "Логаном" в Тульской области пострадала женщина и ребенок
Шестилетний в момент происшествия находился на переднем сидении
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12 января 2019 года, в 13:45 на улице Комсомольская города Новомосковска Тульской области произошло ДТП.
30-летняя женщина на автомобиле «Daewoo Matiz», по предварительной информации, на перекрестке неравнозначных дорог не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем «Renault Logan», под управлением женщины 30 лет.
В результате ДТП под Тулой пострадали женщина-водитель автомобиля «Daewoo» и ее шестилетний сын, который в момент происшествия находился на переднем пассажирском сидении в спецкресле.
После оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены.