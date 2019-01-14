В ДТП с "Матизом" и "Логаном" в Тульской области пострадала женщина и ребенок

СЕГОДНЯ 10:21 2019-01-14T10:21:37+03:00

Изменить размер текста: A A

12 января 2019 года, в 13:45 на улице Комсомольская города Новомосковска Тульской области произошло ДТП.

30-летняя женщина на автомобиле «Daewoo Matiz», по предварительной информации, на перекрестке неравнозначных дорог не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем «Renault Logan», под управлением женщины 30 лет.

В результате ДТП под Тулой пострадали женщина-водитель автомобиля «Daewoo» и ее шестилетний сын, который в момент происшествия находился на переднем пассажирском сидении в спецкресле.

После оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены.