Четыре молодые девушки на "Логане" слетели в кювет под Тулой

СЕГОДНЯ 10:17 2019-01-14T10:17:15+03:00

Трое из них пострадали

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11 января 2019 года, в 11:45 на 157-ом километре автодороги М-2 «Крым» Алексинского района Тульской области произошло ДТП.

19-летняя девушка на автомобиле «Renault Logan», по предварительной информации, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, слетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП в Тульской области различные телесные повреждения получили пассажиры автомобиля «Renault» - 22-летняя, 21-летняя и 20-летняя девушки. Они после оказания медицинской помощи были отпущены.