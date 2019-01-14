В Тульской области в контейнере сгорел мусор

СЕГОДНЯ 09:32 2019-01-14T09:32:03+03:00

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13 января в Киреевске на ул. Чехова загорелся мусор в контейнере. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:50.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано еще через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Сгорел мусор в контейнере. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека и 1 единица техники.