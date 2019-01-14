В Тульской области полыхала баня

СЕГОДНЯ 08:16 2019-01-14T08:17:34+03:00

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13 января в д. Большой Суходол Богородицкого района загорелась баня. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:14.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 18 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 2 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Баня выгорела по всей площади внутри. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.