13 Янв. 22:45 2019-01-13T22:55:39+03:00

Об этом сообщают очевидцы [видео]

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Около десяти часов вечера, 13 января 2019 года, в доме №157 на проспекте Ленина в Туле произошло возгорание.

О пламени в квартире третьего этажа сообщают очевидцы - жители соседних подъездов.

На место были вызваны пожарные расчеты и автолестница для работы на высоте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/686104" frameborder="0"></iframe> На проспекте Ленина в Туле загорелась многоэтажка.

О пострадавших пока не сообщается. Подробности выясняются.