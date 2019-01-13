На проспекте Ленина в Туле загорелась многоэтажка
Об этом сообщают очевидцы [видео]
Кадр из видео
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Около десяти часов вечера, 13 января 2019 года, в доме №157 на проспекте Ленина в Туле произошло возгорание.
О пламени в квартире третьего этажа сообщают очевидцы - жители соседних подъездов.
На место были вызваны пожарные расчеты и автолестница для работы на высоте.
На проспекте Ленина в Туле загорелась многоэтажка.
О пострадавших пока не сообщается. Подробности выясняются.
На проспекте Ленина в Туле загорелась многоэтажка1.