2019-01-13T22:55:39+03:00
Происшествия

На проспекте Ленина в Туле загорелась многоэтажка

Об этом сообщают очевидцы [видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Около десяти часов вечера, 13 января 2019 года, в доме №157 на проспекте Ленина в Туле произошло возгорание.

О пламени в квартире третьего этажа сообщают очевидцы - жители соседних подъездов.

На место были вызваны пожарные расчеты и автолестница для работы на высоте.

На проспекте Ленина в Туле загорелась многоэтажка.

О пострадавших пока не сообщается. Подробности выясняются.

На проспекте Ленина в Туле загорелась многоэтажка1.

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