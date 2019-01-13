2019-01-13T15:26:37+03:00
Спорт

Защитник БАТЭ Максим Володько перешел в тульский «Арсенал»

Анна ЖУКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

12 января «Арсенал» подписал контракт с белорусским защитником Максимом Володько, выступающим за борисовский БАТЭ. Контракт рассчитан на 1,5 года.

Максиму 26 лет. За родной клуб он провел более 200 матчей и забил 14 мячей. Семикратный обладатель золотых медалей чемпионата Беларуси, пять раз выигрывал Суперкубок Белоруссии и один раз – Кубок страны.

В 2014 году дебютировал в национальной сборной Белкаруси. На данный момент на счету защитника 30 матчей.

В карьере Максим Володько это первый переход в другой клуб. В «Арсенале» играет его товарищ по БАТЭ - Анри Хагуш.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Донского до смерти забил подругу
Ефремовский чиновник обвиняется в махинациях с землей
В понедельник на Тулу обрушится сильный снегопад и ветер
В Туле на Епифанском шоссе сгорела дача
В Туле на ул. Сойфера из горящего дома спасли более 20 человек
Ночью в Кимовске сгорели 5 автомобилей
На ул. Гоголевской в Туле ограничат остановку и движение транспорта
В резиденции тульского Левши по-прежнему рада гостям
Ночью в Донском 12 пожарных тушили жилой дом
Из-за аварии в котельной в Ясногорске 53 дома остались без тепла
В Тульской области горящий мусор тушили восемь пожарных
Пьяный житель Тульской области украл из одежды приятеля смартфон
Святки в Тульском экзотариуме: волшебные трансформации
Уборка улиц Тулы ведется в круглосуточном режиме
В Советском округе проверили состояние контейнерных площадок
В деревне Новое Глотово загорелось нежилое здание
В тульском Скуратово отловили бездомных собак, которые пугали жителей
В Веневе мужчина сбивал сосульки с крыши и упал с четвертого этажа