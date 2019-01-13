Защитник БАТЭ Максим Володько перешел в тульский «Арсенал»

СЕГОДНЯ 15:26 2019-01-13T15:26:37+03:00

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12 января «Арсенал» подписал контракт с белорусским защитником Максимом Володько, выступающим за борисовский БАТЭ. Контракт рассчитан на 1,5 года.

Максиму 26 лет. За родной клуб он провел более 200 матчей и забил 14 мячей. Семикратный обладатель золотых медалей чемпионата Беларуси, пять раз выигрывал Суперкубок Белоруссии и один раз – Кубок страны.

В 2014 году дебютировал в национальной сборной Белкаруси. На данный момент на счету защитника 30 матчей.

В карьере Максим Володько это первый переход в другой клуб. В «Арсенале» играет его товарищ по БАТЭ - Анри Хагуш.