2019-01-13T15:09:31+03:00
Происшествия

Житель Донского до смерти забил подругу

Анна ЖУКОВА
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По версии следствия, в ночь с 28 на 29 декабря 2018 года обвиняемый вместе со своей знакомой находился в одной из квартир дома №5 по ул. Терпигорева мкр. Центральный г. Донской.

Мужчина был пьян. В ходе ссоры он сильно избил женщину, в результате чего она скончалась.

Совместными действиями следователей и оперативников УМВД России подозреваемый был задержан. 60-летний местный житель в ходе допроса признал вину в совершении указанного преступления.

Криминалисты произвели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. Проведена проверка показаний на месте с подозреваемым, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу судом удовлетворено.

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