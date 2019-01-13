2019-01-13T14:41:52+03:00
Общество

В понедельник на Тулу обрушится сильный снегопад и ветер

Анна ЖУКОВА
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По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки, 14 января, на территории региона ожидается снегопад, в отдельных районах усиление южного ветра порывы 11-16 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

Рекомендации для населения при сильном ветре:

1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов). 9

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