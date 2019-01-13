В понедельник на Тулу обрушится сильный снегопад и ветер
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки, 14 января, на территории региона ожидается снегопад, в отдельных районах усиление южного ветра порывы 11-16 м/с.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!
Рекомендации для населения при сильном ветре:
1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов). 9