2019-01-13T11:19:05+03:00
Происшествия

В Туле на Епифанском шоссе сгорела дача

Анна ЖУКОВА
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12 января в 16:16 на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение о возгорании дачи, расположенной по адресу на Епифанском шоссе в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные два пожарных расчета.

В 16:26 огнеборцы приступили к ликвидации горения. Возгорание было ликвидировано ликвидировано в 16:35.

Пострадавших нет. В результате происшествия дачный домик сгорел полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек. Причина пожара устанавливается.

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