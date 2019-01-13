В Туле на Епифанском шоссе сгорела дача
.
Изменить размер текста:
12 января в 16:16 на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение о возгорании дачи, расположенной по адресу на Епифанском шоссе в Туле.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные два пожарных расчета.
В 16:26 огнеборцы приступили к ликвидации горения. Возгорание было ликвидировано ликвидировано в 16:35.
Пострадавших нет. В результате происшествия дачный домик сгорел полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек. Причина пожара устанавливается.