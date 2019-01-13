2019-01-13T11:06:30+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Сойфера из горящего дома спасли более 20 человек

Анна ЖУКОВА
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12 января в 16:45 в Туле на ул. Сойфера загорелась квартира в пятиэтажном доме.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета и две атолестницы для работ на верхних этажах здания.

Огнеборцы прибыли на место происшествия 16:49. Через 15 минут пожар был потушен.

Сообщается об одном пострадавшем. Звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам было спасено 18 человек и 3 человека по трехколенной лестнице.

В результате происшествия сгорели постельные принадлежности, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 15 человек. Причина пожара устанавливается.

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