В Туле на ул. Сойфера из горящего дома спасли более 20 человек
12 января в 16:45 в Туле на ул. Сойфера загорелась квартира в пятиэтажном доме.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета и две атолестницы для работ на верхних этажах здания.
Огнеборцы прибыли на место происшествия 16:49. Через 15 минут пожар был потушен.
Сообщается об одном пострадавшем. Звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам было спасено 18 человек и 3 человека по трехколенной лестнице.
В результате происшествия сгорели постельные принадлежности, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 15 человек. Причина пожара устанавливается.