В резиденции тульского Левши по-прежнему рада гостям

СЕГОДНЯ 14:15 2019-01-12T14:15:22+03:00

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Несмотря на то, что новогодние каникулы длятся более недели, проходят они быстро. Хорошо, что в нашей стране есть традиция отмечать Старый Новый год и тем самым продлевать себе праздничное настроение.

Мы тоже решили подарить нашим гостям возможность вновь окунуться в новогоднюю атмосферу: 12 января ремесленный двор «Добродей» приглашает на «Аудиенцию в резиденции» всех, кто хочет увлекательно и познавательно провести выходной.

В этот день будет открыта выставка-представление «Правда сбудется – не минуется», которая позволит одновременно побывать в прошлом и будущем. Этнографические костюмы, предметы старины и быта, подблюдные гадания и игры ждут вас.

Наши мастера помогут вам оказаться на улицах деревянной Тулы прошлого, познакомят с изделиями и инструментами плотников. Свое ремесло покажут и помощники Левши – мастера-ремесленники резиденции.

Вместе с кузнецом из горячего металла сможете выковать кружевную снежинку, которая никогда не растает, а также поучаствовать в мастер-классах. Через специальные линзы и мелкоскоп можно будет взглянуть на поистине ювелирную работу златокузнецов.

За рассказом о традициях тульского чаепития вы отведаете душистого чая из жарового самовара с тульскими пряниками.

Записывайтесь на интерактивную программу и мастер-классы по телефонам 35-25-00, +7-991-414-26-36 и приходите по адресу: Тула, ул. 9 Мая, д. 1а, 1б. Возрастная категория 6+.