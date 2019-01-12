Ночью в Донском 12 пожарных тушили жилой дом
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12 января в 04:20 на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение о возгорании дома в мкр. Центральный, на ул. Совхозной.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. Открытое горение ликвидировано в 04:29.
Пострадавших нет. В результате происшествия на кухне сгорела мебель на площади 6 кв.м, закоптились стены и потолок.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек. Причина пожара устанавливается.