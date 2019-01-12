Из-за аварии в котельной в Ясногорске 53 дома остались без тепла
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11 января в 17:00 в одной из котельных Ясногорска произошло отключении котла. В зону нарушения теплоснабжения попало 53 дома различной этажности.
По состоянию на 21:30 авария была устранена. Тепло поступило в 38 домов. В настоящий момент котельная работает в штатном режиме.
Силами управляющих компаний произведён подомовой обход в целях контроля теплового режима.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.