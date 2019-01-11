В Тульской области горящий мусор тушили восемь пожарных

СЕГОДНЯ 16:59 2019-01-11T16:59:27+03:00

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11 января в 14:18 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании мусора на открытой поверхности, расположенного по адресу: Веневский район, д. Торбеевка, ул. Луговая.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-65 и ПСЧ-72.

По прибытии на место происшествия в 14:28, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано в 14:31. Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорел мусор на площади 15 кв. м. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.