2019-01-11T15:46:34+03:00
Происшествия

Пьяный житель Тульской области украл из одежды приятеля смартфон

Ему назначен 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства
Мария ВЛАСОВА
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Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Донского, совершившего кражу.

Пьяный мужчина находился в бытовом вагончике. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он украл из одежды потерпевшего, висевшей внутри, смартфон. Затем скрылся с телефоном с места совершения преступления. Подсудимому причинен значительный материальный ущерб на сумму 15 000 рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления. Ему назначен 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Избранная осужденному мера пресечения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке, сообщает УСД Тульской области.

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