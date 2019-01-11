Святки в Тульском экзотариуме: волшебные трансформации

СЕГОДНЯ 15:03 2019-01-11T15:03:11+03:00

Гостей зоомузея ждут увлекательные рассказы, ворожба на судьбу, тараканьи бега и множество чудес

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Святки - это особая пора в бытовой и культурной жизни русского народа, насыщенная разнообразными приметами, обрядами, суевериями и чудесами.

Былинные герои и их верные помощники - животные из славянских сказаний приглашают в старое здание Тульского Экзотариума, чтобы познакомиться поближе, вместе раскрыть тайны грядущего и своими глазами увидеть волшебные трансформации.

Гостей зоомузея ждут увлекательные рассказы об истории славянских верований, ворожба на судьбу, тараканьи бега, множество чудес, а также ответ на вопрос: можно ли объяснить сверхъестественные явления с помощью науки и самим стать настоящими волшебниками?

Подробнее о событии, времени и дате его проведения - в нашей афише.