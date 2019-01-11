2019-01-11T14:56:07+03:00
Общество

Уборка улиц Тулы ведется в круглосуточном режиме

Виктория ЯКУШИНА
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Уборка городских территорий в Туле ведется в круглосуточном режиме.

Ночная уборка с 11 на 12 января 2019 года запланирована с 23:00 до 6:00.

6 колонн из 40 КДМ будут подметать и обрабатывать реагентом магистральные и второстепенные улицы города.

Вывоз снега будет осуществляться с улиц Агеева, Л. Толстого, Марата, Конструктора Грязева, Пушкинской, а также с Павшинского и Одоевского мостов.

В работах будут задействованы 15 МТЗ для подбивки бортов по магистральным улицам и 3 МТЗ с песковым прицепом, 4 Вилле и 2 New Holland для очистки парковок и остановочных павильонов, 20 самосвалов, 6 фронтальных погрузчиков.

Всего в работах будет задействовано 110 единиц техники и 70 человек.

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